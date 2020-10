Ragazzo ucciso a Napoli nel conflitto a fuoco durante la rapina, il poliziotto non è indagato (Di domenica 4 ottobre 2020) Al momento non è indagato il poliziotto che la scorsa notte ha sparato contro un rapinatore 17 enne a Napoli, uccidendolo. Gli inquirenti stanno approfondendo la dinamica dell'accaduto e... Leggi su ilmattino (Di domenica 4 ottobre 2020) Al momento non èilche la scorsa notte ha sparato contro untore 17 enne a, uccidendolo. Gli inquirenti stanno approfondendo la dinamica dell'accaduto e...

