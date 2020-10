Nainggolan: un ultimo regalo per DiFra che pensa al cambio di modulo (Di domenica 4 ottobre 2020) Radja Nainggolan potrebbe essere il colpo last minute della campagna acquisti del Cagliari. Il belga è in uscita dall’Inter e avrebbe esplicitamente chiesto di tornare in Sardegna, dove anche l’anno scorso è stato un punto di riferimento importante. Di Francesco lo accoglierebbe a braccia aperte, anche perché il suo innesto potrebbe garantire ai sardi il passaggio dal 4-3-3 al 4-3-1-2. Una sorta di “abiura” per il tecnico pescarese, ma un modulo che esalterebbe meglio le caratteristiche della squadra, in particolar modo di Joao Pedro, apparso in difficoltà nel nuovo ruolo da esterno. Nainggolan (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Nainggolan: il Cagliari prova a convincere l’Inter al “fotofinish” Secondo le ultime notizie rilanciate da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Radjapotrebbe essere il colpo last minute della campagna acquisti del Cagliari. Il belga è in uscita dall’Inter e avrebbe esplicitamente chiesto di tornare in Sardegna, dove anche l’anno scorso è stato un punto di riferimento importante. Di Francesco lo accoglierebbe a braccia aperte, anche perché il suo innesto potrebbe garantire ai sardi il passaggio dal 4-3-3 al 4-3-1-2. Una sorta di “abiura” per il tecnico pescarese, ma unche esalterebbe meglio le caratteristiche della squadra, in particolar modo di Joao Pedro, apparso in difficoltà nel nuovo ruolo da esterno.(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images): il Cagliari prova a convincere l’Inter al “fotofinish” Secondo le ultime notizie rilanciate da ...

