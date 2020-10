Multa autovelox: la Cassazione facilita l’annullamento. La recente sentenza (Di domenica 4 ottobre 2020) Multa autovelox: la Cassazione facilita l’annullamento. La recente sentenza Abbiamo già parlato più volte di Multa autovelox, stante l’estrema frequenza di questa tipologia di sanzioni, conseguenti alla violazione dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada. Ora, la Corte di Cassazione interviene con una nuova sentenza che, in qualche modo, agevola l’eventuale annullamento della Multa. Vediamo perché. Se ti interessa saperne di più su scout speed, Multa e quando si può non pagare, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News Multa autovelox: la novità ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 4 ottobre 2020): lal’annullamento. LaAbbiamo già parlato più volte di, stante l’estrema frequenza di questa tipologia di sanzioni, conseguenti alla violazione dei limiti di velocità imposti dal Codice della Strada. Ora, la Corte diinterviene con una nuovache, in qualche modo, agevola l’eventuale annullamento della. Vediamo perché. Se ti interessa saperne di più su scout speed,e quando si può non pagare, clicca qui.Segui Termometro Politico su Google News: la novità ...

Firenze, 2 ottobre 2020 – Sanzioni e multe per fare cassa. A denunciare la situazione che era divenuta insostenibile in Toscana, frutto di una applicazione distorta del Codice della Strada, è stata Tr ...

"Strage" di multe sulla Fi-Pi-Li, scoppia la protesta. "Autovelox usati per fare cassa"

Firenze, 2 ottobre 2020 - "Sanzioni e multe per fare cassa" sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, dove "è operativa una dozzina di autovelox che, nel periodo ...

