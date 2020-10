Matilde Brandi suggerisce ad Adua un modo per uscire dal pasticcio dell’outing di Morra

Leggi su biccy

(Di domenica 4 ottobre 2020) Durante la puntata del GF Vip di venerdìe Dayane Mello hanno coperto le bugie diDel Vesco sull’outing fatto a Massimiliano. La ballerina si è presa cura dell’amica tutta la notte e ieri le ha anche suggerito unperdalin cui si è cacciata. Secondo la, l’attrice dovrebbe chiedere scusa ae a tutto il pubblico, per poi aggiungere che avendo molta confidenza con Massimiliano ha detto una cosa non vera sul suo conto. “Tu chiedi scusa a lui e poi a tutti, spieghi tutte le cose con calma e vedrai che tutto andrà bene. Alla fine non hai fatto nulla di irrimediabile. Dici che hai detto una cosa non vera, ma così per gioco, ...