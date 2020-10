Mantova-Carpi, il primo derby di una lunga serie! (Di domenica 4 ottobre 2020) Il Mantova di Mister Troise arrivano dalla vittoria all’esordio contro la Fermana. Una vittoria di misura: 1-0 con gol di Guccione al 72′, un minuto dopo l’espulsione di Marco Comotto nelle fila della Fermana. Adesso è arrivato il momento di scendere in campo, per la prima volta in stagione, davanti ai propri tifosi. Tutto pronto quindi per la gara di oggi pomeriggio (ore 17:30) al “Martelli” contro il Carpi. Martelli che dopo ben 8 mesi può riaprire ai tifosi di casa. CREDIT: Gazzetta di MantovaMantova-Carpi, è derby! Sarà una sfida delicatissima, il primo derby dei tanti che vedremo in questa stagione di Serie C 2020/21. Anche il Carpi arriva a questa gara dopo i 3 punti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 ottobre 2020) Ildi Mister Troise arrivano dalla vittoria all’esordio contro la Fermana. Una vittoria di misura: 1-0 con gol di Guccione al 72′, un minuto dopo l’espulsione di Marco Comotto nelle fila della Fermana. Adesso è arrivato il momento di scendere in campo, per la prima volta in stagione, davanti ai propri tifosi. Tutto pronto quindi per la gara di oggi pomeriggio (ore 17:30) al “Martelli” contro il. Martelli che dopo ben 8 mesi può riaprire ai tifosi di casa. CREDIT: Gazzetta di, è! Sarà una sfida delicatissima, ildei tanti che vedremo in questa stagione di Serie C 2020/21. Anche ilarriva a questa gara dopo i 3 punti ...

