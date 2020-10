Maltempo Piemonte: riaperto uno dei ponte nel Novarese sul Sesia (Di domenica 4 ottobre 2020) Mentre si attende per domani la visita del presidente della Regione Alberto Cirio, la provincia di Novara cerca faticosamente di ritornare alla normalità. I maggiori problemi sono ancora legati alla difficoltà di circolazione: il crollo del ponte di Romagnano Sesia ha fatto venire meno il principale collegamento tra i territori del Novarese e del vercellese. Il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti con il consigliere delegato alla viabilita’ Marzia Vincenzi ha lavorato in queste ore perche’ vengano avviati quanto prima i rilievi per accertare le cause del crollo. Resta chiuso anche il ponte più a monte, quello tra Grignasco e Serravalle Sesia, “in attesa – spiega Binatti – di poter effettuare accertamenti strutturali non appena il ... Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 4 ottobre 2020) Mentre si attende per domani la visita del presidente della Regione Alberto Cirio, la provincia di Novara cerca faticosamente di ritornare alla normalità. I maggiori problemi sono ancora legati alla difficoltà di circolazione: il crollo deldi Romagnanoha fatto venire meno il principale collegamento tra i territori dele del vercellese. Il presidente della Provincia di Novara Federico Binatti con il consigliere delegato alla viabilita’ Marzia Vincenzi ha lavorato in queste ore perche’ vengano avviati quanto prima i rilievi per accertare le cause del crollo. Resta chiuso anche ilpiù a monte, quello tra Grignasco e Serravalle, “in attesa – spiega Binatti – di poter effettuare accertamenti strutturali non appena il ...

emergenzavvf : #Maltempo #Piemonte, senza sosta le operazioni dei nostri Draghi di Torino e Bologna nel cuneese per il salvataggio… - TgrPiemonte : Maltempo in Piemonte. Crollato il ponte di Romagnano Sesia. Il presidente Mattarella ha telefonato al presidente de… - zaiapresidente : ?? Ho telefonato nel primo pomeriggio all'amico @Alberto_Cirio, presidente del Piemonte, per esprimergli la vicinanz… - annamariamoscar : Maltempo, alluvione a Limone Piemonte. Il governatore Cirio: 'Mai piovuto così dal 1954' - alvianogenna : Oltre a riparare i danni si dovrebbe lavorare per prevenirli, ma naturalmente prevenirli non è emergenza, mentre il… -