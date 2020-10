Kenzo è morto, vittima del Covid-19 (Di domenica 4 ottobre 2020) Kenzo Tagada, stilista e designer giapponese di fama internazionale, è morto dopo essere risultato positivo al coronavirus. Kenzo aveva 81 anni e dal 1999 si era ritirato, lasciando la gestione della casa di moda che porta il suo nome alla sua assistente.Era ricoverato presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine”, ha annunciato un portavoce in una nota. Kenzo è stato il primo stilista giapponese a stabilirsi a Parigi, dove ha sviluppato tutta la sua carriera raggiungendo la fama internazionale Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 ottobre 2020)Tagada, stilista e designer giapponese di fama internazionale, èdopo essere risultato positivo al coronavirus.aveva 81 anni e dal 1999 si era ritirato, lasciando la gestione della casa di moda che porta il suo nome alla sua assistente.Era ricoverato presso l’American Hospital di Neuilly-sur-Seine”, ha annunciato un portavoce in una nota.è stato il primo stilista giapponese a stabilirsi a Parigi, dove ha sviluppato tutta la sua carriera raggiungendo la fama internazionale

