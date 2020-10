Gregoretti, giudici convocano Conte-Lamorgese-Di Maio. Salvini: “Torno a casa tranquillo (Di domenica 4 ottobre 2020) Matteo Salvini non va processato per la vicenda dei 131 migranti costretti a rimanere a bordo della nave militare Gregoretti dal 27 al 31 luglio del 2019". Così il pm Andrea Bonomo ha chiesto al gup di Catania, Nunzio Sarpietro, l`archiviazione del reato di sequestro di persona Contestato al segretario della Lega che all`epoca dei fatti era ministro dell`Interno e vicepremier. Inizialmente vennero fatti sbarcare dalla Gregoretti alcune persone in stato di necessità, mentre per 131 l`odissea durò fino al 31 luglio dopo l`arrivo della dichiarazione di disponibilità ad accoglierli da parte di diversi Paesi europei e della Cei."Sarò in tribunale a Catania, dove entrerò a testa alta perché ho difeso l`Italia e gli italiani. Ho difeso i confini, l`onore la sicurezza, le regole, ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 4 ottobre 2020) Matteonon va processato per la vicenda dei 131 migranti costretti a rimanere a bordo della nave militaredal 27 al 31 luglio del 2019". Così il pm Andrea Bonomo ha chiesto al gup di Catania, Nunzio Sarpietro, l`archiviazione del reato di sequestro di personastato al segretario della Lega che all`epoca dei fatti era ministro dell`Interno e vicepremier. Inizialmente vennero fatti sbarcare dallaalcune persone in stato di necessità, mentre per 131 l`odissea durò fino al 31 luglio dopo l`arrivo della dichiarazione di disponibilità ad accoglierli da parte di diversi Paesi europei e della Cei."Sarò in tribunale a Catania, dove entrerò a testa alta perché ho difeso l`Italia e gli italiani. Ho difeso i confini, l`onore la sicurezza, le regole, ...

demian_yexil : RT @allenatorebis: Processo #Gregoretti: la Procura di #Catania chiede l'archiviazione per #Salvini Per i legaiolo ora i giudici non sono… - pensivin : RT @riktroiani: ++ I giudici hanno convocato a #Catania per il prossimo 20 novembre il premier Giuseppe Conte, la ministra dell'Interno Luc… - RoxLory : RT @riktroiani: ++ I giudici hanno convocato a #Catania per il prossimo 20 novembre il premier Giuseppe Conte, la ministra dell'Interno Luc… - rolandoroccando : RT @riktroiani: ++ I giudici hanno convocato a #Catania per il prossimo 20 novembre il premier Giuseppe Conte, la ministra dell'Interno Luc… - atestaltasempre : RT @riktroiani: ++ I giudici hanno convocato a #Catania per il prossimo 20 novembre il premier Giuseppe Conte, la ministra dell'Interno Luc… -