Giulia De Lellis acne, nessuna cura funziona: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio” (Di domenica 4 ottobre 2020) Non c’è pace per Giulia De Lellis. L’ex fidanzata di Andrea Damante continua a combattere contro l’acne. Un problema estetico che ormai persiste da tempo. Dopo averla coperta per un lungo periodo con il make up la web influencer ha deciso di non nasconderla più. La 24enne di Pomezia ha calcato il red carpet del … L'articolo Giulia De Lellis acne, nessuna cura funziona: “Faccio fatica a guardarmi allo specchio” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di domenica 4 ottobre 2020) Non c’è pace perDe. L’ex fidanzata di Andrea Damante continua a combattere contro l’. Un problema estetico che ormai persiste da tempo. Dopo averla coperta per un lungo periodo con il make up la web influencer ha deciso di non nasconderla più. La 24enne di Pomezia ha calcato il red carpet del … L'articoloDe: “Facciospecchio” proviene da Gossip e Tv.

