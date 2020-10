Formazioni ufficiali Pisa-Cremonese | Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ledi, match valido per la seconda giornata di. All’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani in campo i toscani reduci da un pareggio all’esordio e i lombardi che invece hanno perso e vogliono il pronto riscatto. Come andrà a finire tra le due squadre? Lo start dell’incontro è in programma alle ore 15 di domenica 4 ottobre, ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa