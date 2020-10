Diretta Juve-Napoli: la serata all'Allianz Stadium (Di domenica 4 ottobre 2020) Su corrieredellosport.it tutto il live della serata. Napoli, nuova lettera dell'Asl: "Non potete partire" "Juve-Napoli, il protocollo permette di giocare": la nota della Lega La Juve sarà allo ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 ottobre 2020) Su corrieredellosport.it tutto il live della, nuova lettera dell'Asl: "Non potete partire" ", il protocollo permette di giocare": la nota della Lega Lasarà allo ...

juventusfc : ??REMINDER! ?? Alle 14 le parole di Mister @Pirlo_official in diretta dall'Allianz Stadium su @JuventusTV !… - acmilan : Il #MilanPrimavera sfida la Juve, segui la partita in diretta sull’#ACMilan Official App: - juventusfc : Inizia a parlare ora Mister @Pirlo_Official alla vigilia di #RomaJuve! Seguitelo in diretta qui ??… - sportli26181512 : Diretta Juve-Napoli: la serata all'Allianz Stadium: La formazione di Gattuso non è partita per Torino, ma i biancon… - juvecrazia : @nolanismo La Juve scende in campo e la Lega ha confermato la partita, Sky Sport non fa neanche la diretta dallo stadio lacrime -