Da Procida | ora iniziano i problemi Richiesta di ricoveri da tutta la Regione

(Di domenica 4 ottobre 2020) di Alessia Bielli ” Siamo bombardati di telefonate dala provincia di Salerno e dalaCampania per ladinei reparti covid”. Il dottore Natalino Barbato primario di pneumologia all’ospedale GIovanni Dadi Salerno non nasconde la gravità della situazione che trova proprio nelle decine di richieste dial covid hospital di Salerno la conferma piu’ evidente. Al momento il personale medico, paramedico e ausiliario, riesce a soddisfare le richieste, ma il dubbio è che se realmente dovesse aumentare il numero di ricoverati, si potrebbe entrare in sofferenza. Ci sono in totale per ora quattro medici e un primario oltre al personale infermieristico. Questo è il massimo che ha ...