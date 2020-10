Covid-19: il tampone non è rischioso per i bambini (Di domenica 4 ottobre 2020) Emergenza Covid-19, i pediatri rassicurano i genitori sul tampone naso-faringeo per i bambini: “Nessun rischio se fatto bene” “Se il tampone naso-faringeo è fatto bene non ci sono rischi né per i bambini né per gli adulti“. Paola Marchisio, presidente della sezione Lombardia della Società italiana di pediatria (Sip), fa chiarezza sul tema: “Fare bene quest’esame… L'articolo Covid-19: il tampone non è rischioso per i bambini Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 4 ottobre 2020) Emergenza-19, i pediatri rassicurano i genitori sulnaso-faringeo per i: “Nessun rischio se fatto bene” “Se ilnaso-faringeo è fatto bene non ci sono rischi né per iné per gli adulti“. Paola Marchisio, presidente della sezione Lombardia della Società italiana di pediatria (Sip), fa chiarezza sul tema: “Fare bene quest’esame… L'articolo-19: ilnon èper iCorriere Nazionale.

