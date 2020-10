sportli26181512 : Coronavirus, Salisburgo con 3 positivi: squadra in quarantena e divieto di partire con le nazionali: I giocatori so… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Salisburgo

Corriere dello Sport

Il Salisburgo ha messo in quarantena tutta la squadra e ha vietato ai propri giocatori di partecipare alle partite con le varie nazionali per le prossime due settimane dopo che tre di loro sono ...Allarme coronavirus per il Salisburgo. La squadra austriaca è in quarantena con divieto di partecipare alla convocazione in Nazionale dopo la positività di tre componenti. I giocatori sono risultati ...