Coronavirus | Conte | “Pandemia non sconfitta | non disperdiamo sacrifici”

In visita ad Assisi, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato dell'emergenza Coronavirus e di come la sta affrontando l'Italia Questa mattina, in occasione delle celebrazioni per san Francesco, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si sono recati ad Assisi.

