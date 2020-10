Coraggio | morire è bello Padre scopre chat del suicidio nel cellulare del figlio 13enne

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 4 ottobre 2020) Via sms, le istruzioni per ferirsi. Perché “, uccidersi; l’unico modo in cui puoi uscirne”.; questa la scoperta fatta da unin provincia di Roma suldel. L’adolescente aveva condiviso il suo numero partecipando a un videogioco online, poi erano cominciati i messaggi: le “del”, le chiamano. Si legge sul Messaggero:Nei dialoghi si parla di morte, come auto-infliggersi delle ferite, oppure togliersi la vita per “liberarsi”. Il; sempre più coinvolto, attirato. Nella ...