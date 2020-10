Barcellona, Koeman fa fuori Dembelé: “Ansu Fati viene prima. Qui solo chi è felice e se lui non lo è…” (Di domenica 4 ottobre 2020) Un'altra vittima illustre in casa Barcellona e ancora una volta a farla è il neo tecnico Ronald Koeman. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Siviglia, il neo allenatore blaugrana ha fatto il punto anche sulla situazione tanto chiacchierata di Ousmane Dembelé, superato nelle gerarchie dal giovanissimo Ansu Fati. Per il francese sono tante le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza. Il tecnico non pare avere intenzione di fare particolari mosse per trattenerlo...Barcellona: le scelte tecniche di Koemancaption id="attachment 1028469" align="alignnone" width="669" Ansu Fati (getty images)/caption"Ci sono due posizioni dove avremmo bisogno di rinforzi: un difensore centrale e un centravanti. Anche solo a livello numerico, ci ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 ottobre 2020) Un'altra vittima illustre in casae ancora una volta a farla è il neo tecnico Ronald. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del big match col Siviglia, il neo allenatore blaugrana ha fatto il punto anche sulla situazione tanto chiacchierata di Ousmane Dembelé, superato nelle gerarchie dal giovanissimo Ansu. Per il francese sono tante le voci di mercato che lo vorrebbero in partenza. Il tecnico non pare avere intenzione di fare particolari mosse per trattenerlo...: le scelte tecniche dicaption id="attachment 1028469" align="alignnone" width="669" Ansu(getty images)/caption"Ci sono due posizioni dove avremmo bisogno di rinforzi: un difensore centrale e un centravanti. Anchea livello numerico, ci ...

