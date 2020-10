“Aumentano i contagi? Sì, ma i ricoveri sono bassi”. Remuzzi contro i “terroristi” del virus (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott – Non tutti i virologi e gli infettivologi sembrano aderire alla narrazione “terrorizzante” declinata attraverso l’allarme lanciato dal governo – che ha annunciato nuovi atti normativi forieri di ulteriori restrizioni e giri di vite – e dall’Istituto Superiore di Sanità. L‘Iss, che nel suo ultimo report parla di “concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico nel caso di un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei”, si dimentica di specificare che sì vi è stato un aumento dei contagi – ieri se ne contavano 2.844, su ben 118.932 tamponi effettuati – ma i numeri spesso ineriscono un aumento ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 4 ottobre 2020) Roma, 4 ott – Non tutti i virologi e gli infettivologi sembrano aderire alla narrazione “terrorizzante” declinata attraverso l’allarme lanciato dal governo – che ha annunciato nuovi atti normativi forieri di ulteriori restrizioni e giri di vite – e dall’Istituto Superiore di Sanità. L‘Iss, che nel suo ultimo report parla di “concreto il rischio di un rapido peggioramento epidemico nel caso di un rilassamento delle misure, in particolare per eventi e iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e privati, e dei comportamenti individuali, anche legati a momenti di aggregazione estemporanei”, si dimentica di specificare che sì vi è stato un aumento dei– ieri se ne contavano 2.844, su ben 118.932 tamponi effettuati – ma i numeri spesso ineriscono un aumento ...

