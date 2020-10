Valle Gesso: sei escursionisti tedeschi dispersi, portati in salvo dai tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese (Di sabato 3 ottobre 2020) VALDIERI Nella mattinata di oggi , sabato 3 ottobre un albergatore della recupero degli escursionisti tedeschi ha denunciato il mancato rientro per una comitiva di escursionisti tedeschi partiti ... Leggi su gazzettadalba (Di sabato 3 ottobre 2020) VALDIERI Nella mattinata di oggi , sabato 3 ottobre un albergatore della recupero degliha denunciato il mancato rientro per una comitiva dipartiti ...

Ultime Notizie dalla rete : Valle Gesso Valle Gesso, crollato il ponte delle terme e isolata la frazione di San Giacomo - La Guida LaGuida.it Emergenza maltempo, Coldiretti Cuneo: “La Granda è in ginocchio”

Maltempo, ritrovati gli escursionisti tedeschi dispersi in Valle Gesso: stanno bene

Ritrovati e portati in salvo i sei escursionisti tedeschi dispersi in queste ore in Valle Gesso: concluso l'intervento del Soccorso Alpino.

Ritrovati e portati in salvo i sei escursionisti tedeschi dispersi in queste ore in Valle Gesso: concluso l'intervento del Soccorso Alpino.