Tumore al seno: abemaciclib riduce rischio recidive

Tumore al seno iniziale HR+/HER2- ad alto rischio: abemaciclib combinato alla terapia endocrina riduce del 25% il rischio di recidive

abemaciclib, in combinazione con la terapia endocrina adiuvante standard (ET), riduce del 25,3% il rischio di recidiva del cancro al seno rispetto alla sola ET in pazienti con carcinoma mammario in fase iniziale ad alto rischio.

