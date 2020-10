Serie A | Sassuolo-Crotone 4-1 Caputo | Berardi e Locatelli stendono i calabresi

Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Crotone 2-1, rete di Caputo F. (SAS) - BlunoteWeb : #SerieA: Anticipo, il #Sassuolo rifila un poker anche al #Crotone - Gabriel132781 : RT @CR7Brasil: CR7 na Serie A em 2020: Cagliari ????????? Roma ?? Parma ???? Napoli ?? Fiorentina ???? Verona ?? Spal ?? Inter ??? Bologna… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Sassuolo primo per un giorno! #Berardi, #Caputo e #Locatelli piegano il #Crotone 4-1 #SassuoloCrotone - zazoomblog : Sassuolo-Crotone 4-1 neroverdi in vetta alla serie A - #Sassuolo-Crotone #neroverdi #vetta -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sassuolo

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – In vetta per una notte. Il Sassuolo sconfigge il Crotone e diventa la capolista nel sabato di Serie A centrando il secondo successo nelle prime tre gare. In attesa dei ...