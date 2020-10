Sassuolo, De Zerbi: “Giornata complicata, abbiamo vinto da squadra cinica” (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è conclusa la sfida tra Sassuolo e Crotone. I neroverdi si impongono con qualche patema contro i rossoblu e continuano a risalire la classifica dopo il pari contro il Cagliari e il successo ai danni dello Spezia.caption id="attachment 1030787" align="alignnone" width="1024" De Zerbi, getty images/captionLE PAROLE DI DE ZerbiIl tecnico Roberto De Zerbi analizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Saremo contenti se resteranno tutti. Passa anche dalla volontà dei giocatori di rimanere a Sassuolo per fare un campionato importante. Oggi ci è capitata una giornata in cui non eravamo brillante, in cui tutti gli aspetti tecnici venivano fatti male. Non eravamo mai puliti. Loro chiudevano tutti gli spazi. Noi avremmo dovuto abbassarli nella loro area. Non ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è conclusa la sfida trae Crotone. I neroverdi si impongono con qualche patema contro i rossoblu e continuano a risalire la classifica dopo il pari contro il Cagliari e il successo ai danni dello Spezia.caption id="attachment 1030787" align="alignnone" width="1024" De, getty images/captionLE PAROLE DI DEIl tecnico Roberto Deanalizza la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Saremo contenti se resteranno tutti. Passa anche dalla volontà dei giocatori di rimanere aper fare un campionato importante. Oggi ci è capitata una giornata in cui non eravamo brillante, in cui tutti gli aspetti tecnici venivano fatti male. Non eravamo mai puliti. Loro chiudevano tutti gli spazi. Noi avremmo dovuto abbassarli nella loro area. Non ...

ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Giornata complicata, abbiamo vinto da squadra cinica' - - CalcioPillole : ???? Super Sasol Gol ???? Il #Sassuolo di De Zerbi travolge anche il #Crotone: 4-1! I neroverdi si regalano un gior… - infoitsport : Il retroscena di Adani: 'Per restare al Sassuolo De Zerbi ha rifiutato un triennale dalla Roma' - GiuseppeLepera5 : Questo Sassuolo è ormai una sana realtà del calcio italiano. Ma soprattutto è strano che un ottimo allenatore come… - sportli26181512 : Sassuolo, altro poker e De Zerbi primo per un giorno! Crotone k.o.: Sassuolo, altro poker e De Zerbi primo per un g… -