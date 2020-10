Roberto Giacobbo, straziante rivelazione: “A un passo dalla fine!” (Di sabato 3 ottobre 2020) straziante e toccante racconto di Roberto Giacobbo, noto e amato giornalista e conduttore di Freedom che ha svelato il momento duro trascorso: “a un passo dalla fine” Roberto Giacobbo (fonte foto: Instagram, @freedomitalia1)Nuovo appuntamento ricco di ospiti e di racconti, quello in onda sabato 3 ottobre a Verissimo con Silvia Toffanin, che darà particolare spazio alle emozioni con una puntata molto intensa: tra gli intervenuti, Roberto Giacobbo che svela la lotta intrapresa contro il Covid. Tanti, i personaggi noti che prendono parte al programma, pronti a lasciarsi andare ad una chiacchierata con Silvia, conduttrice di successo dal grande talento: Gabriel Garko anzitutto, pronto a tornare su quanto ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020)e toccante racconto di, noto e amato giornalista e conduttore di Freedom che ha svelato il momento duro trascorso: “a unfine”(fonte foto: Instagram, @freedomitalia1)Nuovo appuntamento ricco di ospiti e di racconti, quello in onda sabato 3 ottobre a Verissimo con Silvia Toffanin, che darà particolare spazio alle emozioni con una puntata molto intensa: tra gli intervenuti,che svela la lotta intrapresa contro il Covid. Tanti, i personaggi noti che prendono parte al programma, pronti a lasciarsi andare ad una chiacchierata con Silvia, conduttrice di successo dal grande talento: Gabriel Garko anzitutto, pronto a tornare su quanto ...

