Roberto Giacobbo | In rianimazione per il Covid | ero a un passo dalla fine

"Adesso tutto è più bello, sono felice. Ogni respiro è più bello" racconta Roberto Giacobbo a Verissimo. La sua storia è quella di tante persone che sono state contagiate dal Covid-19, ma hanno sottovalutato i primi sintomi. "Sono stato in rianimazione. Avevo confuso i sintomi e sono arrivato all'ultimo stadio. Ho affidato il mio corpo completamente nelle mani dei medici. Potevo muovere solo gli occhi. Ero a un passo dalla fine" racconta il giornalista e divulgatore televisivo."Qualcuno mi ha trasmesso il virus, probabilmente mentre ero al supermercato. Purtroppo, una laringite ha falsificato i sintomi. Avevo la febbre alta, non stavo bene. Ho comprato un pulsometro per misurare l'ossigenazione

