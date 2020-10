Progetto “Lampedusa Porta d’Europa”, Azzolina: Occasione d’Impegno (Di sabato 3 ottobre 2020) Rinnovato il protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, il Comune di Lampedusa e Linosa e il ‘Comitato 3 Ottobre’ per arricchire con i lavori delle scuole il Museo della Fiducia e del Dialogo del Mediterraneo, in Occasione del Progetto “Lampedusa Porta D’Europa”. “Questa celebrazione sia sempre di più Occasione di impegno e responsabilità” afferma la … Leggi su youreduaction (Di sabato 3 ottobre 2020) Rinnovato il protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, il Comune di Lampedusa e Linosa e il ‘Comitato 3 Ottobre’ per arricchire con i lavori delle scuole il Museo della Fiducia e del Dialogo del Mediterraneo, indel“LampedusaD’Europa”. “Questa celebrazione sia sempre di piùdi impegno e responsabilità” afferma la …

