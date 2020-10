Previsioni Meteo, è un Ottobre di fuoco al Centro/Sud: inizia un lungo periodo di caldo anomalo (Di sabato 3 ottobre 2020) Il mese di Ottobre è iniziato con la pesantissima alluvione che la scorsa notte ha provocato 2 morti e 22 dispersi tra Piemonte e Valle d’Aosta, un’ondata di maltempo che ha provocato piogge senza precedenti nella storia al Nord/Ovest dell’Italia mentre al Sud infuria un caldo scirocco, tanto che a Palermo la temperatura ha raggiunto i +38°C. Uno scenario così intenso e anomalo che, però, si ripeterà di frequente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. L’assetto barico in Europa, infatti, determinerà una persistenza di cicloni nei settori nord/occidentali del continente, mentre l’Anticiclone diventerà stazionario sul Mediterraneo Centro/orientale, determinando una lunga e continuata anomalia di ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Il mese dito con la pesantissima alluvione che la scorsa notte ha provocato 2 morti e 22 dispersi tra Piemonte e Valle d’Aosta, un’ondata di maltempo che ha provocato piogge senza precedenti nella storia al Nord/Ovest dell’Italia mentre al Sud infuria unscirocco, tanto che a Palermo la temperatura ha raggiunto i +38°C. Uno scenario così intenso eche, però, si ripeterà di frequente nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. L’assetto barico in Europa, infatti, determinerà una persistenza di cicloni nei settori nord/occidentali del continente, mentre l’Anticiclone diventerà stazionario sul Mediterraneo/orientale, determinando una lunga e continuata anomalia di ...

3BMeteo : Previsioni #meteo per la giornata odierna #3ottobre ?? - Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #meteo - andreabettini : Conseguenze della #Brexit: il centro europeo per le previsioni meteo ECMWF deve espandersi e probabilmente non lo f… - annie_lindannie : RT @MeteoinMolise: Meteo: previsioni del tempo per il giorno 03/10/2020 - ADM_assdemxmi : RT @valtellinatweet: Previsioni meteo fino a martedì -

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Previsioni meteo 4 ottobre: pioggia, vento e neve al Nord, estate al Sud Fanpage.it Business news: Moldova, Bers peggiora previsioni su sviluppo economico per 2020 e 2021

Allo stesso tempo, secondo le previsioni dell'istituzione a maggio, la Bers prevedeva un calo dell'economia moldava nel 2020 del 4 per cento e nel 2021 un aumento del 5 per cento. Gli esperti hanno ...

Business news: Romania, la Bers peggiora le previsioni economiche del paese per il 2020 e 2021

Per il 2021, la Bers prevede un'espansione del 3 per cento del Pil della Romania, rispetto a una previsione anticipata del 4 per cento a maggio. Allo stesso tempo, secondo la Bers, il livello del Pil ...

Allo stesso tempo, secondo le previsioni dell'istituzione a maggio, la Bers prevedeva un calo dell'economia moldava nel 2020 del 4 per cento e nel 2021 un aumento del 5 per cento. Gli esperti hanno ...Per il 2021, la Bers prevede un'espansione del 3 per cento del Pil della Romania, rispetto a una previsione anticipata del 4 per cento a maggio. Allo stesso tempo, secondo la Bers, il livello del Pil ...