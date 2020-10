"Non educate i ragazzi alla mascolinità convenzionale. Vi spiego cosa non abbiamo capito di loro" (Di sabato 3 ottobre 2020) “Non c’è momento migliore di oggi per crescere un figlio”, se lo dice Michael Reichert conviene fidarsi. Lo psicologo, specializzato in ragazzi e uomini, è il direttore fondatore del Center for the Study of Boys’ and Girls’ Lives della University of Pennsylvania e ha raccontato all’Huffpost il suo ultimo libro, How to Raise a Boy, che apre la strada a una rielaborazione dei paradigmi dell’educazione maschile.Mai traduzione fu più azzeccata: “Quello che non abbiamo ancora capito dei maschi” recita il titolo in italiano, accompagnato da un sottotitolo pratico, “Guida per crescere giovani uomini nel mondo di oggi”. Il modello educativo proposto da Reichert si basa sull’ascolto e sulla fiducia e riflette su come un rapporto saldo con un ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 ottobre 2020) “Non c’è momento migliore di oggi per crescere un figlio”, se lo dice Michael Reichert conviene fidarsi. Lo psicologo, specializzato ine uomini, è il direttore fondatore del Center for the Study of Boys’ and Girls’ Lives della University of Pennsylvania e ha raccontato all’Huffpost il suo ultimo libro, How to Raise a Boy, che apre la strada a una rielaborazione dei paradigmi dell’educazione maschile.Mai traduzione fu più azzeccata: “Quello che nonancoradei maschi” recita il titolo in italiano, accompagnato da un sottotitolo pratico, “Guida per crescere giovani uomini nel mondo di oggi”. Il modello educativo proposto da Reichert si basa sull’ascolto e sulla fiducia e riflette su come un rapporto saldo con un ...

