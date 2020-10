Milano | giovani immigrati in azione | rapine e aggressioni ai ragazzini che tornano da scuola

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 3 ottobre 2020) In cinque lo hanno accerchiato, spintonato e minacciato con un coltello per derubarlo di portafogli e cellulare. É successo a un 14enne di, in pieno giorno, non lontano dalla centrale Porta Romana. Dopo la denuncia del ragazzino è emerso che altri suoi amici avevano subito la stessa sorte, aggrediti e rapinati dalla stessa baby gang. Due deirapinatori sono stati arrestati, si tratta di un 15enne egiziano e di un 16enne americano. La rapina e le minacce col coltello Il 14enne ha subito l’aggressione al ritorno da, intorno all’ora di pranzo, e l’ha subito denunciata, raccontando nel dettaglio quanto accaduto. In cinque lo avevano avvicinato, minacciato con il coltello, rapinato. Gli agenti del commissariato Porta Ticinese, avvertiti, hanno raggiunto il 14enne sul posto e, in base alla ...