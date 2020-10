Maltempo, strade e capannoni allagati a Vercelli. Le immagini riprese dall’elicottero dei vigili del fuoco (Di sabato 3 ottobre 2020) Vanno avanti senza sosta le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco a Vercelli, dove a causa dell’innalzamento del fiume Sesia, dovuto alle piogge record, si sono verificati allagamenti. Auto e capannoni sono finiti sott’acqua. Per prestare soccorso si è alzato in volo l’elicottero Drago L'articolo Maltempo, strade e capannoni allagati a Vercelli. Le immagini riprese dall’elicottero dei vigili del fuoco proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Vanno avanti senza sosta le operazioni di soccorso deidel, dove a causa dell’innalzamento del fiume Sesia, dovuto alle piogge record, si sono verificati allagamenti. Auto esono finiti sott’acqua. Per prestare soccorso si è alzato in volo l’elicottero Drago L'articolo. Ledall’elicottero deidelproviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo strade Maltempo e strade, tutte le chiusure disposte dalla Provincia - La Guida LaGuida.it Maltempo, Conte: ‘Governo monitora, massima attenzione’. Regione Piemonte, 11 persone disperse

Il maltempo sta creando forti danni e preoccupa il Piemonte ... Il fiume Roya ha rotto gli argini ed è esondato a Ventimiglia, allegando diverse strade. Un autobus è rimasto bloccato in via Cavour con ...

CIR | Interrotto il Rally Sanremo

Il maltempo ha eliminato tutte le strade attorno ad Imperia previste nel percorso del rally. Una provincia messa in ginocchio. Abbiamo iniziato subito a lavorare senza sosta per ripristinare le strade ...

