Maltempo, alluvione in Piemonte: crolla il ponte sul Sesia tra Romagnano e Gattinara, in corso ricerche di eventuali auto coinvolte [VIDEO] (Di sabato 3 ottobre 2020) La furia delle acque del Sesia, ingrossate da ore di violento Maltempo, ha fatto crollare poco fa il ponte che collega Romagnano Sesia, in provincia di Novara, con Gattinara, nel Vercellese. Il ponte era stato chiuso durante la notte in via precauzionale, ma intorno alle 12:30 era stato riaperto al traffico: intorno alle 13:30 è avvenuto il cedimento. In corso verifiche per accertare che nessuna auto fosse in transito in quel momento.

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - 3BMeteo : ??LIVE, ALLUVIONE in PIEMONTE e LIGURIA frane, esondazioni e paesi sott'acqua, un DISPERSO a Ventimiglia. FOTO E VID… - Miti_Vigliero : RT @AnsaLiguria: Maltempo: alluvione Ventimiglia, milioni danni alle attività. Titolare pastificio, 'un metro e mezzo d'acqua in laboratori… - Andrearey91 : RT @AnsaLiguria: Maltempo: alluvione Ventimiglia, milioni danni alle attività. Titolare pastificio, 'un metro e mezzo d'acqua in laboratori… -