Maltempo | alluvione in Piemonte | 11 persone tratte in salvo nel Cuneese | anche 5 bambini

(Di sabato 3 ottobre 2020) Undici– 5e 6 adulti – sono state portate innella frazione di San Giacomo di Entracque, nel, dai tecnici del soccorso alpino insieme ai vigili del fuoco. Dopo avere raggiunto la frazione a piedi per aggirare i punti in cui la strada è franata nel fiume ed essersi accertati che non ci fossero emergenze sanitarie particolari, i soccorritori hanno imbarcato lesull’elicottero dei Vigili del Fuoco per il trasporto valle. I tecnici del soccorso alpino di Mondovì hanno concluso le operazioni di protezione civile in Val Corsaglia, dove erano intervenuti per effettuare il sopralluogo nelle frazioni alte in parte isolate dagli eventi alluvionali: la strada provinciale che conduce a Frabosa Soprana è interrotta, così come ...