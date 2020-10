Luca Parmitano diventa Capo ufficio operazioni astronauti europei: un orgoglio tutto italiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Luca Parmitano, l’astronauta italiano, dal primo settembre e’ stato nominato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) Capo dell’ufficio operazioni astronauti. “Avrò la responsabilità di dare supporto agli equipaggi durante il loro addestramento“, ha detto all’ANSA lo stesso astronauta, ormai veterano dello spazio con due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale e sei passeggiate spaziali. In particolare AstroLuca sta seguendo l’addestramento del collega francese Thomas Pesquet: “nel primo semestre del prossimo anno – ha detto – Pesquet partira’ per la Stazione Spaziale con il secondo equipaggio operativo della navetta Crew Dragon della ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020), l’astronauta, dal primo settembre e’ stato nominato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa)dell’. “Avrò la responsabilità di dare supporto agli equipaggi durante il loro addestramento“, ha detto all’ANSA lo stesso astronauta, ormai veterano dello spazio con due missioni di lunga durata sulla Stazione Spaziale Internazionale e sei passeggiate spaziali. In particolare Astrosta seguendo l’addestramento del collega francese Thomas Pesquet: “nel primo semestre del prossimo anno – ha detto – Pesquet partira’ per la Stazione Spaziale con il secondo equipaggio operativo della navetta Crew Dragon della ...

