La Svizzera approva il salario minimo di 3500 euro: è il più alto al mondo. 'Non si può vivere con meno' (Di sabato 3 ottobre 2020) 'Non si può vivere con un salario inferiore a 3.500 euro '. Questo principio diventa una norma in Svizzera. Domenica scorsa, il 58,15 per cento degli elettori lo ha approvato con votazione popolare ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020) 'Non sicon uninferiore a 3.500'. Questo principio diventa una norma in. Domenica scorsa, il 58,15 per cento degli elettori lo hato con votazione popolare ...

repubblica : La Svizzera approva il minimo salariale: 3.600 euro. 'A Ginevra non si può vivere con meno' [di FRANCO ZANTONELLI]… - Lauradiroma1 : RT @leggoit: La #svizzera approva il salario minimo di 3500 euro: è il più alto al mondo. «Non si può vivere con meno» - giannettimarco : RT @leggoit: La #svizzera approva il salario minimo di 3500 euro: è il più alto al mondo. «Non si può vivere con meno» - Giovanni1962RM : RT @repubblica: La Svizzera approva il minimo salariale: 3.600 euro. 'A Ginevra non si può vivere con meno' [di FRANCO ZANTONELLI] [aggiorn… - udogumpel : RT @repubblica: La Svizzera approva il minimo salariale: 3.600 euro. 'A Ginevra non si può vivere con meno' [di FRANCO ZANTONELLI] [aggiorn… -