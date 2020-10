Juventus-Napoli, il durissimo comunicato dei bianconeri: “noi scendiamo in campo” (Di sabato 3 ottobre 2020) La decisione dell’Asl di non far partire il Napoli per la trasferta contro la Juventus ha provocato inevitabili polemiche. La notizia è arrivata dopo la positività di due calciatori azzurri: Zielinski e Elmas. Durissima presa di posizione della Juventus, i bianconeri sono pronti a scendere in campo. “Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.L'articolo Juventus-Napoli, il durissimo comunicato dei bianconeri: “noi scendiamo in campo” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) La decisione dell’Asl di non far partire ilper la trasferta contro laha provocato inevitabili polemiche. La notizia è arrivata dopo la positività di due calciatori azzurri: Zielinski e Elmas. Durissima presa di posizione della, isono pronti a scendere in campo. “Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la garadomani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A”.L'articolo, ildei: “noiin campo” CalcioWeb.

