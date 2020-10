Juve-Napoli resta in programma alle 20 45 | la nota della Lega

juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - DiMarzio : #Napoli, l'Asl blocca la partenza della squadra: salta la gara con la #Juve - ilnapolionline : Montesarchio: 'Juve-Napoli a rischio? Con due tamponi negativi è più basso' - - TonyPsd1 : RT @_LordJack: Vi spiego cosa accadrà: Il Napoli voleva fottere la Juve ma sono stati fottuti loro, quindi domani partono alla svelta per… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Napoli

La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20.45.(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45". Con una nota all'ANSA la Lega ...