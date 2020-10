Iva Zanicchi solidarizza con Salvini: "Il suo un atto forte, l'Europa spara nel c... ai migranti" - (Di sabato 3 ottobre 2020) Francesca Galici Nel giorno del processo a Matteo Salvini, Iva Zanicchi è al fianco del leader della Lega e attacca l'Europa sulla gestione dei migranti Il pm ha chiesto l'archiviazione per Matteo Salvini nell'ambito del processo Gregoretti. Il "non luogo a procedere" del pm è ora nelle mani del gup, il quale ha chiesto la testimonianza di Giuseppe Conte e dei ministri Lamorgese, Trenta e Di Maio. Tra chi ha fatto sentire la sua voce nelle ultime ore c'è anche Iva Zanicchi, dichiaratamente schierata a a destra e con una breve parentesi nel Parlamento europeo alle spalle. La cantante ha appoggiato Matteo Salvini e, in modo colorito, dato il suo punto di vista sulla questione migranti. "Assurdo processare ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Francesca Galici Nel giorno del processo a Matteo, Ivaè al fianco del leader della Lega e attacca l'sulla gestione deiIl pm ha chiesto l'archiviazione per Matteonell'ambito del processo Gregoretti. Il "non luogo a procedere" del pm è ora nelle mani del gup, il quale ha chiesto la testimonianza di Giuseppe Conte e dei ministri Lamorgese, Trenta e Di Maio. Tra chi ha fsentire la sua voce nelle ultime ore c'è anche Iva, dichiaratamente schierata a a destra e con una breve parentesi nel Parlamento europeo alle spalle. La cantante ha appoggiato Matteoe, in modo colorito, dato il suo punto di vista sulla questione. "Assurdo processare ...

