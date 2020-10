Inter, Sensi sorpassa Eriksen: ecco perchè Conte lo preferisce (Di sabato 3 ottobre 2020) Antonio Conte preferirebbe Stefano Sensi a Christian Eriksen: ecco spiegati i motivi della scelta del tecnico nerazzurro Christian Eriksen non trova vita facile all’Inter con Antonio Conte. Il trequartista danese, arrivato lo scorso gennaio dal Tottenham, doveva essere l’uomo di qualità capace di scardinare le difese con la sua propensione alla rifinitura. Eriksen fatica a trovare spazio nel 3-5-2 di Conte e anche con il passaggio al 3-4-1-2 il tecnico nerazzurro gli preferirebbe Sensi nel ruolo di trequartista. L’ex Sassuolo, infatti, garantisce a Conte più copertura sul play avversario, più strappi e velocità, secondo La Gazzetta dello Sport. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Antoniopreferirebbe Stefanoa Christianspiegati i motivi della scelta del tecnico nerazzurro Christiannon trova vita facile all’con Antonio. Il trequartista danese, arrivato lo scorso gennaio dal Tottenham, doveva essere l’uomo di qualità capace di scardinare le difese con la sua propensione alla rifinitura.fatica a trovare spazio nel 3-5-2 die anche con il passaggio al 3-4-1-2 il tecnico nerazzurro gli preferirebbenel ruolo di trequartista. L’ex Sassuolo, infatti, garantisce apiù copertura sul play avversario, più strappi e velocità, secondo La Gazzetta dello Sport. Leggi su ...

