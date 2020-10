Il Napoli non parte per Torino: a rischio la partita con la Juventus (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, la Regione Campania avrebbe fermato la partenza del Napoli su indicazione dell’Asl, a seguito dei casi di positività al Covid riscontrati nel club. La squadra è attesa a Torino per la partita con la Juventus, che ora è a forte rischio. Si attende una comunicazione ufficiale della società. Foto: logo Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, la Regione Campania avrebbe fermato lanza delsu indicazione dell’Asl, a seguito dei casi di positività al Covid riscontrati nel club. La squadra è attesa aper lacon la, che ora è a forte. Si attende una comunicazione ufficiale della società. Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - capuanogio : Dopo la notizia della positività di #Zielinski, #ADL ha telefonato ad #Agnelli per verificare se ci fossero margini… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Di Gennaro: 'Juventus-Napoli non si giocherà domani, ci vuole una decisione di buon senso' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: RAI - Di Gennaro: 'Juventus-Napoli non si giocherà domani, ci vuole una decisione di buon senso' -