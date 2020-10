GF Vip, Elisabetta Gregoraci risponde a Flavio Briatore: “Adesso vomito di tutto…” (Di sabato 3 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci continua ad essere al centro dei gossip sfornati dalla casa del Grande Fratello Vip. La gieffina nelle ultime settimane si è lasciata andare a dichiarazioni che riguardano anche la sua vita privata, il matrimonio finito con Flavio Briatore e il loro attuale rapporto. Qualche giorno fa, però, anche il noto imprenditore aveva preso la parola rilasciando un’intervista, che è stata svelata alla Gregoraci da Alfonso Signorini. Non è mancata la reazione della show girl in diretta. Elisabetta Gregoraci, confessioni al Grande Fratello Vip Più volte Elisabetta Gregoraci è tornata a parlare del suo matrimonio, oramai finito, con Flavio ... Leggi su velvetgossip (Di sabato 3 ottobre 2020)continua ad essere al centro dei gossip sfornati dalla casa del Grande Fratello Vip. La gieffina nelle ultime settimane si è lasciata andare a dichiarazioni che riguardano anche la sua vita privata, il matrimonio finito cone il loro attuale rapporto. Qualche giorno fa, però, anche il noto imprenditore aveva preso la parola rilasciando un’intervista, che è stata svelata allada Alfonso Signorini. Non è mancata la reazione della show girl in diretta., confessioni al Grande Fratello Vip Più volteè tornata a parlare del suo matrimonio, oramai finito, con...

