Classifica marcatori Serie A 2020/2021: i Capocannonieri (Di sabato 3 ottobre 2020) Classifica marcatori Serie A 2020/2021: tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di Serie A 2020/2021, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere della Serie A 2019/2020. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski. Classifica marcatori Serie A 2020/2021: a partire dal week-end del ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020): tutti i bomber del campionato È partita ufficialmente, con l’inizio del campionato di, la caccia alla successione di Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Il bomber della Lazio è succeduto a Fabio Quagliarella e si è laureato capocannoniere dellaA 2019/. Grazie ai 36 gol realizzati, l’attaccante napoletano ha eguagliato il record storico di Gonzalo Higuain e si è aggiudicato anche la Scarpa d’Oro europea, precedendo Lewandowski.: a partire dal week-end del ...

