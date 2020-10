Cittadinanza | l’appello dal sit-in a Roma | “Riforma ora”

Leggi su dire

(Di sabato 3 ottobre 2020) ROMA – “Senza cittadinanza i miei figli nati in Italia hanno tanti problemi: mia figlia ha 18 anni e non ha potuto accedere a gare sportive ne’ concorsi pubblici. Lo stesso per il piu’ piccolo di 9 anni che a scuola si sente discriminato. Possono viaggiare o avere il medico di base ma prima dobbiamo rinnovare il permesso di soggiorno: se scade quello scadono tutti i loro diritti“. La denuncia arriva da Rocio, una mamma dell’Ecuador arrivata con suo marito 20 anni fa.