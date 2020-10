Caso Gregoretti, Salvini in aula per l’udienza preliminare a Catania (Di sabato 3 ottobre 2020) Il segretario della Lega Matteo Salvini è arrivato al Palazzo di Giustizia di Catania. Oggi 3 ottobre – data della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione – Salvini parteciperà all’udienza preliminare per difendersi dall’accusa di sequestro di persona aggravato. Con lui c’è la sua legale, l’avvocata e senatrice della Lega Giulia Bongiorno. L’accusa è riferita alla gestione dello sbarco di 131 migranti dalla nave Gregoretti, avvenuto nel luglio del 2019 a Siracusa. Secondo il tribunale dei ministri, Salvini avrebbe violato le leggi internazionali sull’obbligo di soccorso (convenzione Sar e Solas e convenzione Unclos). Il gup di Catania, Nunzio Sarpietro, ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Il segretario della Lega Matteoè arrivato al Palazzo di Giustizia di. Oggi 3 ottobre – data della giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione –parteciperà all’udienzaper difendersi dall’accusa di sequestro di persona aggravato. Con lui c’è la sua legale, l’avvocata e senatrice della Lega Giulia Bongiorno. L’accusa è riferita alla gestione dello sbarco di 131 migranti dalla nave, avvenuto nel luglio del 2019 a Siracusa. Secondo il tribunale dei ministri,avrebbe violato le leggi internazionali sull’obbligo di soccorso (convenzione Sar e Solas e convenzione Unclos). Il gup di, Nunzio Sarpietro, ...

LegaSalvini : CASO GREGORETTI, SALVINI: 'GRAZIE A CHI È VENUTO A CATANIA, AVANTI A TESTA ALTA' - amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - La7tv : #tagada Nicola Fratoianni sulle argomentazioni di Matteo Salvini sul caso #Gregoretti in vista del processo di Cata… - Penelop02897772 : Matteo Salvini ha incontrato in un luogo riservato il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, e la presidente di Fd… - VincePastore : Ogni giorno è un giorno buono per ricordarlo. Il #3ottobre 2020, data in cui si ricorda il naufragio di Lampedusa… -