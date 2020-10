Calciomercato Juventus, Correa non tramonta: la chiave per l’affare (Di sabato 3 ottobre 2020) Durante le ultime ore di Calciomercato si possono sempre aprire scenari inaspettati, e alcune piste che sembravano freddo potrebbero riaprirsi improvvisamente. Lo stesso vale anche per la Juventus, che vorrebbe ancora piazzare un gran colpo per Andrea Pirlo, anche se subordinato dalle cessioni. L’indiziato numero uno sarebbe Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che piace molto a Fabio Paratici. Ma un’altra scelta, che sembrava ormai accantonata potrebbe ritornare in auge. Proprio per andare incontro alle richieste del tecnico bianconero, i bianconeri potrebbero tornare alla carica per Joaquin Correa. L’attaccante della Lazio sarebbe molto apprezzato da Pirlo, e corrisponderebbe ad un profilo più congeniale alle idee tattiche dell’allenatore. LEGGI ANCHE: Calciomercato ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Durante le ultime ore disi possono sempre aprire scenari inaspettati, e alcune piste che sembravano freddo potrebbero riaprirsi improvvisamente. Lo stesso vale anche per la, che vorrebbe ancora piazzare un gran colpo per Andrea Pirlo, anche se subordinato dalle cessioni. L’indiziato numero uno sarebbe Federico Chiesa, esterno della Fiorentina che piace molto a Fabio Paratici. Ma un’altra scelta, che sembrava ormai accantonata potrebbe ritornare in auge. Proprio per andare incontro alle richieste del tecnico bianconero, i bianconeri potrebbero tornare alla carica per Joaquin. L’attaccante della Lazio sarebbe molto apprezzato da Pirlo, e corrisponderebbe ad un profilo più congeniale alle idee tattiche dell’allenatore. LEGGI ANCHE:...

