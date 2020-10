Basket, due positivi a Varese: Ferrero e Cavazzana in isolamento (Di sabato 3 ottobre 2020) Varese, 3 ottobre 2020 - "Pallacanestro Varese comunica che, a seguito dei test effettuati, il giocatore Giancarlo Ferrero e l'assistente allenatore Vincenzo Cavazzana sono risultati positivi al ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 ottobre 2020), 3 ottobre 2020 - "Pallacanestrocomunica che, a seguito dei test effettuati, il giocatore Giancarloe l'assistente allenatore Vincenzosono risultatial ...

La Pallacanestro Varese ha comunicato che, a seguito dei test effettuati, il giocatore Giancarlo Ferrero e l’assistente allenatore Vincenzo Cavazzana sono risultati positivi al Covid-19. Il club ...

LeBron-Davis come Kobe-Shaq e i Lakers volano verso l’anello: 2-0 sugli Heat

Il paragone, blasfemo o calzante che sia, nasce spontaneo: una coppia così dominante in maglia gialloviola si era già vista vent'anni fa. Nel secondo schiaffo rifilato ai Miami Heat (124-114), LeBron ...

