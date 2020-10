“X Factor 2020” | Emma furiosa | concorrente le sbadiglia in faccia e lei sbotta VIDEO

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Non ha concluso le Audizioni di X2020 in maniera del tutto serenaMarrone. Alla terza e ultima puntata del talent show un, tale Alessandro, ha fatto infuriare la cantante, che tuttavia ha espresso, nonostante l’uggia, un parere positivo sul giovane artista. Poco prima della fine della serata si è presentato sul palco un rapper, che ha scelto per nome d’arte NGaty, che ha portato un suo inedito dal titolo “Rock’n roll”. Dopo la sua esibizione,Marrone ha cominciato, come fatto con tutti gli altri, a commentare il pezzo, sottolineando quanto fosse orecchiabile. Ma Alessandro, non appena la cantante ha aperto bocca, si è lasciato scappare uno sbadiglio. Un gesto che mandato su tutte le furie, che non l’ha ...