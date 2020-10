Windows 10 su ARM: in arrivo l’emulazione x64 (Di venerdì 2 ottobre 2020) Microsoft risolverà finalmente uno dei problemi più gravi dei dispositivi Windows con processori ARM, abilitando l’emulazione delle app x64 Una delle mancanze più gravi dei dispositivi Windows con processori ARM è l’impossibilità di far girare le applicazioni x64, ovvero essenzialmente tutti i programmi al di fuori dello store Microsoft. Da questo Novembre però arriverà finalmente la soluzione, con la possibilità di emulare qualsiasi programma che gira sui tradizionali PC Windows. Microsoft: emulazione x64 su Windows 10 con ARM da Novembre Come annunciato con un post sul suo blog, Microsoft abiliterà l’emulazione di programmi x64 su ARM da questo Novembre, anche se inizialmente solo in beta. Per testare subito la funzione dovrete quindi ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 ottobre 2020) Microsoft risolverà finalmente uno dei problemi più gravi dei dispositivicon processori ARM, abilitando l’emulazione delle app x64 Una delle mancanze più gravi dei dispositivicon processori ARM è l’impossibilità di far girare le applicazioni x64, ovvero essenzialmente tutti i programmi al di fuori dello store Microsoft. Da questo Novembre però arriverà finalmente la soluzione, con la possibilità di emulare qualsiasi programma che gira sui tradizionali PC. Microsoft: emulazione x64 su10 con ARM da Novembre Come annunciato con un post sul suo blog, Microsoft abiliterà l’emulazione di programmi x64 su ARM da questo Novembre, anche se inizialmente solo in beta. Per testare subito la funzione dovrete quindi ...

tuttoteKit : Windows 10 su ARM: in arrivo l'emulazione x64 #CPUARM #Microsoft #Windows10 #tuttotek - Alvise_C : È stata rilasciata una versione nativa di Microsoft Teams per Windows 10 su ARM - filoage : Windows 10 on ARM: in arrivo il supporto per le applicazioni x64 - GenDirt : RT @HDblog: Windows 10 ARM, in arrivo l'emulazione delle app a 64 bit - HDblog : RT @HDblog: Windows 10 ARM, in arrivo l'emulazione delle app a 64 bit -