Via vai Inter: esce Dalbert entra Darmian. Le cifre delle due operazioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Giorno di calciomercato importante in casa Inter Giorno di via vai in casa Inter che è pronta ad ufficializzare l'arrivo di Matteo Darmian dal Parma, mentre a salutare i nerazzurri è Dalbert in direzione Rennes. L'esterno azzurro arriverà a Milano per 2,5 milioni di euro: per il giocatore contratto di 3 anni. Per il brasiliano, invece, dopo essere rientrato dal prestito alla Fiorentina, il club di Viale della Liberazione incasserà 1,5-2 milioni di euro per il prestito oneroso con il diritto di riscatto fissato a 12 milioni. L'articolo proviene da Intermagazine.

MariaLu91149151 : RT @AlfioKrancic: Via decreti sicurezza, Salvini in galera e vai con le sardine a pescare migranti nel vasto mare. Se tutto va bene il pros… - brainbelljangl2 : @IleanaNoIlenia vai via anche tu - Piero_demedici : @CarlaMarchesina @GiulianoMedicii Eh no perché vai via - yellowbeppe : RT @AlfioKrancic: Via decreti sicurezza, Salvini in galera e vai con le sardine a pescare migranti nel vasto mare. Se tutto va bene il pros… - AlbertodaSomma : RT @AlfioKrancic: Via decreti sicurezza, Salvini in galera e vai con le sardine a pescare migranti nel vasto mare. Se tutto va bene il pros… -

Pereto. “Andrà tutto bene” è stato il motto che per mesi ha riecheggiato sui balconi e le finestre italiane, che in qualche modo ha dato coraggio e forza ai nostri connazionali durante la difficile fa ...

Trump positivo al covid, quando diceva: "Se ne andrà via senza vaccino"

(Agenzia Vista) Washington, 02 ottobre 2020 Trump: "Se ne andrà via senza vaccino" "Il coronavirus andrà via anche senza un vaccino. Ci potrà essere qualche vampata in autunno o il prossimo anno ma ...

