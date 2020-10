Terapia intensiva a Sant'Angelo dei Lombardi, ci sono i locali e le attrezzature ma manca il personale. (Di venerdì 2 ottobre 2020) sono pronti i locali, sono state acquistate molte attrezzature. Ma il personale medico per far partire la Terapia intensiva all'ospedale Criscuoli di Sant'Angelo dei Lombardi non c'è ancora: ... Leggi su gazzettadiavellino (Di venerdì 2 ottobre 2020)pronti istate acquistate molte. Ma ilmedico per far partire laall'ospedale Criscuoli dideinon c'è ancora: ...

you_trend : ?? #Coronavirus, 01/10/20 • Attualmente positivi: 52.647 • Deceduti: 35.918 (+24, +0,07%) • Dimessi/Guariti: 228.84… - RobertoBurioni : @ricpuglisi No, ma sento l'aumento dei ricoveri, dei ricoverati in terapia intensiva, dei morti. Mentre non esiste… - GDF : #GDF #Catanzaro Percepiti tra il 2013 e il 2019 rimborsi dal Servizio Sanitario Regionale per 10,5 milioni anche a… - antonardelli : Nel #Genoa 15 positivi e partita rinviata. Vorrei tanto che il prof. @RobertoBurioni mi spiegasse perchè nessuna di… - secret90sicrett : RT @Davide38296157: Falsi ricoveri in terapia intensiva, scoperta truffa da 10 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Terapia intensiva Coronavirus, Cartabellotta (Gimbe): “Mille persone in terapia intensiva e 9-10mila ospedalizzati entro… Il Fatto Quotidiano Intossicazione da botulino: continuano a salire i casi

Quadro clinico in peggioramento per altri due pazienti già ricoverati e sotto stretto monitoraggio. Entrami sono stati trasferiti in terapia intensiva uno nello stesso ospedale Giglio di Cefalù e uno ...

India, 19enne muore dopo stupro: proteste femministe in piazza

In India movimenti in piazza dopo la morte della 19enne Manisha Valmiki, vittima di stupro. È stata violentata da 4 uomini. Stuprata dal branco, Manisha Valmiki non ce l’ha fatta. In India cresce la ...

Quadro clinico in peggioramento per altri due pazienti già ricoverati e sotto stretto monitoraggio. Entrami sono stati trasferiti in terapia intensiva uno nello stesso ospedale Giglio di Cefalù e uno ...In India movimenti in piazza dopo la morte della 19enne Manisha Valmiki, vittima di stupro. È stata violentata da 4 uomini. Stuprata dal branco, Manisha Valmiki non ce l’ha fatta. In India cresce la ...