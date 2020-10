‘Tale e Quale Show 10’, trionfa Pago in versione Fabrizio Moro e a regalargli la vittoria non è la giuria ma… (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è appena conclusa la terza puntata di Tale e Quale Show, il talent che vede dieci concorrenti cimentarsi nelle più disparate esibizioni: a giudicarli, ancora una volta, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, affiancati dal giudice speciale della serata Ubaldo Pantani. A trionfare è stato Pago che dopo aver convinto la scorsa settimana nei panni di Gianni Morandi, questa settimana si è approcciato ad un impegnativo Fabrizio Moro, attraverso l’interpretazione di Portami Via, il brano con il Quale il cantautore si è classificato settimo al Festival di Sanremo 2017. A premiare il cantante sardo, acclamatissimo dal pubblico, sono stati, però, i punti dei compagni che gli hanno permesso di conquistare il ... Leggi su isaechia (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è appena conclusa la terza puntata di Tale e, il talent che vede dieci concorrenti cimentarsi nelle più disparate esibizioni: a giudicarli, ancora una volta, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, affiancati dal giudice speciale della serata Ubaldo Pantani. Are è statoche dopo aver convinto la scorsa settimana nei panni di Gianni Morandi, questa settimana si è approcciato ad un impegnativo, attraverso l’interpretazione di Portami Via, il brano con ilil cantautore si è classificato settimo al Festival di Sanremo 2017. A premiare il cantante sardo, acclamatissimo dal pubblico, sono stati, però, i punti dei compagni che gli hanno permesso di conquistare il ...

