Smalling alla Roma | ci siamo C' è un retroscena sull' Inter

ROMA - Smalling closing. E’ ormai una questione di ore: l’acquisto più desiderato dell’estate si materializzerà in autunno. Il gigante dormiente di cui parlava Ryan Friedkin si è svegliato. La Roma ha ...L’attaccante spagnolo arriva in prestito biennale e sarà il vice-Dzeko. Il Manchester United vuole inserire anche Fosu-Mensah nella trattativa per il difensore ...